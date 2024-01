Les AndBank GSeries, amb bones perspectives

Les Andbank GSeries 2024 van començar donant un excel·lent espectacle a la pista del Circuit Andorra - Pas de la Casa, que van seguir en directe un bon nombre d’aficionats que es van concentrar a les «graderies naturals» de la instal·lació.

Pel que fa als protagonistes directes de l’esdeveniment, els pilots, moltes cares conegudes entre els Side by Side (SBS) i els ICE Gladiators (IG) i una graella 100% nova a la Clio ICE Trophy (2RM). Així doncs, Jose Roger va ser el vencedor entre els buggies i Cristian España va ser el doble guanyador entre els motoristes, mentre que el pilot turc Volikan Isik va vèncer entre els que van competir al volant d’un R/Clio Rally5. Pel debut de les Andbank GSeries 2024, climatologia favorable per als presents al Port d’Envalira, no tant per als organitzadors.

El traçat més conegut del Circuit Andorra - Pas de la Casa va ser el primer escenari a què es van enfrontar els pilots de les respectives cartegories que disputaran les Andbank GSeries 2024. Fa unes setmanes parlàvem amb Marc Gutierrez ‘Guti’ (Responsable de l’equip de pista del Circuit Andorra) i ens feia partícips de la seva preocupació pel poc fred que feia al Port d’Envalira i la dificultat que tenien per mantenir la pista en les condicions que permetin l’activitat habitual: «Estem intentant mantenir l’activitat de sempre amb menys de 10 cm de gel i en algunes zones ja es veu l’asfalt. Som optimistes, esperem que la meteorològia farà un gir i a partir del mes de gener tot serà més fàcil».

‘Guti’ va encertar, sobretot que les baixes temperatures van arribar als 2.400 metres, però la nevada no va ser tan generosa. La situació va millorar però no al 100%: «Sens dubte, aquests darrers dies hem pogut treballar a la pista pràcticament les 24 hores del dia i això es nota tant al gel acumulat com a la seguretat de la pista».