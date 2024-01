Cristian España, líder del certamen Ice Gladiators

Així, España va poder marcar un ritme fort, obtenint la volta ràpida en el tercer gir dels 10 que constava la prova per aconseguir la victòria amb un temps de 7:27:327 per davant de Blai Trial que aturava el crono en un 7:30:141 i de Xavi España que ho va fer amb un 7:30:860.

Per El Periòdic

