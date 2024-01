Prova pilot de combustible renovable a la Copa del Món

En matèria de residus, es reutilitzarà bona part del material fet servir en anteriors edicions de la Copa del Món, i enguany es farà un esforç extra en la recollida de residus, no només a posteriori sinó també durant els dies de curses.

Això permetrà reduir les emissions de CO2 en la mobilitat interna fins a un 90%. Aquesta acció complementa la resta de mesures previstes al Pla de sostenibilitat de la Copa del Món Soldeu 2024, començant per l’ús d’energia 100% renovable gràcies al segell Llum Verda que posseeix Grandvalira Soldeu - El Tarter.

Durant les setmanes de preparació de la Copa del Món femenina d’esquí alpí Soldeu 2024 es durà a terme una prova pilot d’utilització d’un combustible renovable 100% vegetal a les màquines trepitjaneu. Es tracta d’hidrobiodièsel (HVO), produït a partir de residus orgànics i que té, per tant, menors emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació