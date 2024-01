Cande Moreno no acaba el supergegant a Zauchensee

Cande Moreno va tancar ahir la Copa del Món de velocitat d’Altenmarkt-Zauchensee (Àustria) amb el supergegant. Tot i això, l’andorrana no va finalitzar la cursa.

Moreno, que estava realitzant un bon esquí, no va poder completar la baixada del supergegant. Al primer sector marcava el 10è temps, al segon sector era el 47è crono i al tercer mantenia aquest 47è temps. Després, però, no va poder entrar en una porta i va quedar fora.

Ara, l’andorrana entrenarà a Pozza di Fassa (Itàlia) per estar preparada per la pròxima cita de la Copa del Món, a Cortina d’Ampezzo, del 24 al 28 de gener, que comptarà amb dues jornades d’entrenaments oficials (24 i 25), dos descensos (26 i 27) i un supergegant (28). Per la seva part, Moreno va exposar que «ha sigut un cap de setmana dur mentalment, un inici de temporada dur en general». I va afegir, «com tothom sap, tots els esportistes que estem aquí ens esforcem molt, entrenem molt durant l’any i és normal que les coses no vagin bé».

Àxel Esteve, el millor resultat / La Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden (Alemanya) va acabar de la millor manera per a Àxel Esteve, que ahir va quedar 21è, va assolir novament punts de Copa d’Europa, i a més va ser la seva millor cursa en la competició continental.

Si el dissabte passar va sumar dos punts de Copa d’Europa, ahir van ser 10 punts els que va aconseguir, que va acabar 21è a la cursa després d’una molt bona primera mànega i una segona que, tot i ser més conservadora, segons va explicar el tècnic Greg Ribotto, va ser suficient per a estar entre els millors.

Esteve va marcar un crono final de 2.00.82, a 3.75 del guanyador, el suís Fadri Janutin (1.57.87). L’andorrà assolia el 24è temps a una primera mànega que es convertia en un autèntic malson per als esquiadors.