Jordi Alís i Malen Osa guanyen la Vertical Race

Segon dia intens de competició que es va viure ahir al matí a l’estació d’Arinsal. La Vertical Race en categoria Open dins la Comapedrosa Andorra és sempre una prova molt esperada per atletes i espectadors.

Amb el seu ja mític recorregut amb sortida a la pista Les Marrades i arribada al Xalet Igloo, la prova va acollir més de 200 corredors entre totes les categories disponibles. Cal recordar que la prova era puntuable per a la Morabanc Copa d’Andorra així com per a la Copa d’Espanya d’esquí de muntanya i que en les categories juvenils, el recorregut era més curt, amb sortida a Comallemple.

En la categoria sènior femenina, la guanyadora va ser l’espanyola Malen Osa amb un crono final de 35’08”. La va acompanyar al podi la catalana Claudia Tremps i Anna Huguet amb uns temps respectius de 37’43” i 39’18”.

En la categoria sènior masculina, el guanyador va ser Jordi Alís en un temps final de 29’58”. El segon a travessar la línia de meta d’aquesta Vertical Race va ser Diego Díaz amb un crono de 30’00”. El podi masculí sènior el va completar Miquel Caballero en un temps total de 30’27”.