Llovera i el seu equip donen la millor versió per arribar a Al Dwaumini

Albert Llovera-Margot Llobera-Marc Torres no van tenir una etapa plàcida a l’inici de la segona part del Dakar 2024. El recorregut entre Ryadh i Al Dwaudimi, 485 km cronometrats i 390 km d’enllaç, no era del tot desconegut, ja que bona part del mateix formava part de la tercera etapa, però en sentit contrari.

Després d’un inici amb problemes al camió #619, Llovera va poder mantenir un ritme regular que el va portar a remuntar unes posicions que havia perdut mentre va estar avariat. Al final, top16 amb un crono de 8h30’56» i el Dakar continua per a Albert i el seu equip.

Després de l’etapa supermarató de 48 hores Llovera-Llobera-Torres van quedar situats a la zona mitjana (21a posició) de la classificació provisional a causa d’una penalització de 56 hores.

Van prendre la sortida des de la 19a posició, però al PK 39 ja van arribar al 31è lloc, a causa dels problemes esmentats, a partir d’aquest instant la recuperació va ser constant, fins a arribar a l’assistència final a la 16a posició.

Martin Mazik encara no dona opcions als seus rivals / Després de la seva exhibició a l’Enmpty Quarter, Mazik i el seu equip semblen disposats a continuar guanyant les etapes encara que sigui a l’esprint. A la jornada d’ahir van rodar pràcticament tota l’etapa a la tercera posició, però sense perdre de vista els seus rivals i a mesura que s’acostaven a l’arribada, en concret a l’arribada del PK 341, van superar Van den Brink, fins llavors líder de l’etapa, i li van ‘robar’ un triomf que semblava que el jove holandès tenia al seu abast. A l’arribada a l’assistència els van separar 39». Mazik-Tomasek-Svando van completar la 7a etapa amb un temps de 5h40’52», seguits de Van den Brink-Torrellardona-Van de Pol, 39», mentre que Loprais-Valtr-Stross, ho van fer 19’28».

Així, Mazik manté a ratlla els seus rivals a la classificació provisional de la categoria. Per a la segona posició Van den Brink es continua acostant a Loprais. Sense cap canvi radical, al Dakar és possible, l’emoció fins a arribar a Yanbu estarà en la lluita entre aquests pilots per la segona plaça.

La jornada de descans / La jornada de descans va ser molt positiva per a l’estat físic de Llovera, a més de no haver de fer l’esforç de superar moltes hores a la cabina del camió competint, va tenir l’ocasió de posar-se a la llitera del Jordi Zaragoza: «No tinc cap dubte que l’ajuda del Jordi és imprescindible. Arribes mig desmotat a veure’l i el situa tot al seu lloc, en la mesura del possible clar, i de vegades aquesta visita et permet sortir l’endemà».

L’etapa de dissabte va ser, sens dubte, una de les més dures de la segona part del Dakar. Segons Llovera: «Les referències que teníem ja deia que era com la tercera etapa del recorregut, però al revés. Ha estat molt dur, hem tingut un problema amb la pressió del gasoil, el camió s’ha aturat un parell de vegades, la primera al km 2. Els darrers 150 km, els hem fet de nit, en fi el més positiu és que estem a l’assistència».