Andorra Telecom organitza un torneig per fomentar les vocacions STEAM

Andorra Telecom referma l’aposta per impulsar les vocacions STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) organitzant el primer torneig Andorra Telecom Gran Premi Pirineus. Es tracta d’una de les competicions de robòtica més important del món, la VEX, que va dirigida a infants i joves d’entre els 12 i els 18 anys. En aquesta primera edició hi participarà un total de 23 equips de tres nacionalitats diferents: andorrana, espanyola i turca.

VEX Robotics és robòtica educativa per a tothom, i més enllà dels principis de ciència i enginyeria, fomenta la creativitat, el treball en equip, el lideratge i la resolució de problemes entre grups. La VEX Competiton està impulsada internacionalment per la Fundació Robòtics Education & Competiton (REC) i el torneig andorrà s'ha previst per a les categories IQ i V5.

En la categoria IQ hi prendran part 17 equips, nou de nacionalitat andorrana, sis de nacionalitat espanyola i dos equips turcs. En la categoria VRC, participaran sis equips, tres de nacionalitat andorrana i tres equips espanyols.

La categoria IQ fomenta de forma natural el treball en equip, la resolució de problemes i el lideratge, i va adreçada a estudiants de primer i segon d'ESO. La categoria V5 potencia l'emoció de construir robots per a submergir als alumnes en els conceptes de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques (STEAM). Aquesta categoria acull a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer i segon de batxillerat. Cal destacar que el torneig està obert al públic i la informació es pot trobar a la web d'Andorra Telecom.

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions com la Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L'objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l'educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees –ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques– per a la resolució de problemes tecnològics.