La Policia deté un home de 51 anys per tràfic de drogues

La Policia va detenir aquest cap de setmana a un home de 51 anys per un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. L'individu va ser arrestat dissabte al vespre durant una ronda de prevenció dirigida a la detecció de consum o venda d'estupefaents, en què agents de paisà van presenciar una transacció en un aparcament d'un local d'oci al Tarter. Els mateixos agents van reconèixer el venedor, amb antecedents per altres delictes contra la salut pública i per contraban, i van identificar el vehicle que conduïa quan es va aturar davant la porta del local per procedir a la venda de la droga. En aquell moment es va detenir el comprador, un altre home de 55 anys, en possessió de 6,1 grams de cocaïna i es va iniciar la investigació per arrestar el presumpte venedor, que va ser detingut l'endemà al matí a Encamp. Quan es va procedir al registre domiciliari efectuat el diumenge, es va trobar una balança de precisió i un embolcall amb cocaïna. L'home ha passat a disposició judicial aquest dilluns al matí i la investigació continua oberta sense descartar més detencions en el futur en aquesta trama.

A banda d'això, la Policia va detenir a cinc persones per possessió de drogues. Un turista de 43 anys va ser arrestat la nit de dissabte a l'aparcament d'un altre local d'oci nocturn del Tarter amb 0,4 grams de cocaïna. Unes hores més tard, de matinada, a l'interior del mateix local es va detenir dos homes de 37 i 42 anys, també turistes, amb 1 i 0,6 grams d'MDMA respectivament. Més endavant al mateix dia, a l'aparcament d'un local d'oci nocturn de la capital, un home de 35 anys va ser arrestat amb 0,8 grams de cocaïna i, a la frontera del riu Runer, la Policia va detenir un altre turista de 31 anys quan entrava al país amb cinc grams de cocaïna.

Així mateix, el cos d'ordre va efectuar tres detencions aquest darrer cap de setmana a tres homes de 22, 30 i 57 anys, dos germans i el seu pare, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral després d'haver-se agredit en una baralla entre ells al seu domicili. El més jove va requerir assistència mèdica perquè durant la batussa va caure un quadre de vidre i li va provocar dos talls.

A continuació, en matèria de seguretat viària, el Cos va procedir a la detenció de quatre persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues, sent un individu no resident de 25 anys arrestat per positiu en tòxics, una persona no resident de 19 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,14, un home de 31 anys per un positiu de 0,87 i un jove de 21 anys amb una taxa d'alcohol en sang de 2,07.

Finalment, la Policia va arrestar un individu no resident de 37 anys el passat divendres a la nit a Canillo com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per incomplir una ordre administrativa d'expulsió del país.