Organitzen la primera trobada LGTBIQ+ de conversa en català

El grup Treu la llengua (de l'armari) organitzarà el proper 18 de gener la primera trobada LGTBIQ+ de conversa en català a Andorra. L'objectiu és fer visible el català dins del col·lectiu, especialment en els àmbits de l'oci i la música, tant pel que fa a catalanoparlants com a nous parlants. La iniciativa que ara arriba al Principat va néixer a Barcelona i s'ha estès per diverses ciutats com Sitges, Tarragona, València, Alacant, Lleida, Castelló i Mallorca.

La trobada tindrà lloc al bar 'Entre nous' d'Andorra la Vella entre les 18.30 i les 19.30 hores. Des del grup s'assenyala que els nous parlants seran especialment benvinguts per practicar la llengua, i s'explica que durant la vetllada també es punxaran els darrers hits en català. A més, s'ha habilitat un grup de WhatsApp per tal de crear vincles amb la comunitat LGTBIQ+ i organitzar activitats espontànies o més formals que s'anuncien a través de la plataforma 'Meetup'.

Treu la llengua (de l'armari) és un grup de voluntaris activistes sense ànim de lucre que treballa per al foment de l'ús social de la llengua catalana en l'ambient LGBTIQ+ dels territoris de llengua catalana. Segueixen un model de gestió àgil i descentralitzat, per objectius, delegat (a voluntaris), per projectes (amb gestor primari) i amb un òrgan coordinador de projectes. A hores d'ara el grup es troba en la cerca de voluntaris que ajudin a gestionar projectes i desenvolupar idees per a aconseguir els seus objectius.