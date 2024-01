Experiències romàntiques a Caldea per Sant Valentí

Per a aquest Sant Valentí, Caldea convida a gaudir d’una cita única al seu spa termal. La principal atracció d’interès serà el ‘Ritual Romàntic de Benestar’, una experiència que combina l’entrada a l’spa per a adults, Innú, amb l’accés a una nova cabina duo d’ús privat. Aquesta cabina disposa d’un espai de repòs en sec, en el qual les parelles rebran una copa de benvinguda i una fondue de xocolata, i experimentaran el massatge Doji de 30 minuts a duo.

Per El Periòdic

