Albert Panadero: «L’experiència no és un requisit, val més l’adapació»

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va presentar ahir a Albert Panadero, conegut com a ‘Pana’, com el nou seleccionador de l’absoluta femenina. A la presentació, que va tenir lloc a les instal·lacions de la federació, també van assistir el president de la FAF, Fèlix Àlvarez, i el director tècnic, Eloy Casals. Àlvarez, a banda d’exposar l’agraïment envers la feina que l’exseleccionador, ‘Guti’, va fer amb l’equip, el president va afirmar que «considerem que ‘Pana’ és la persona adequada per encapçalar aquest nou repte. Tot i que pensem que ‘Guti’ ha fet una bona feina pel futbol femení».

En aquesta mateixa línia i tot i tenir en compte el revolt que va causar la destitució de José Antonio Martín, i la posterior filtració a la premsa de la notícia abans de fer-se pública oficialment per la federació, ‘Pana’ va declarar que ell va viure la situació des de fora: «En aquesta equació no entro, jo vaig entrar després de la decisió». A més, Panadero va apuntar que «considero que és una oportunitat, un repte a escala futbolística, per créixer i treballar a partir del rendiment». Respecte a la feina que queda per fer, el nou seleccionador va exposar que «ara és un moment en què el futbol femení està creixent, en què la selecció absoluta d’Andorra està en una bona dinàmica, però considero que la proposta feta em motiva per transferir tot allò que he après durant aquests anys en la federació».

Tot i que venen canvis per l’equip, ja que el plantejament de ‘Pana’ és «canviar o continuar treballant amb l’staff de la federació en termes de presentació del model de joc, perquè al final està clar que les protagonistes són les jugadores i nosaltres som els acompanyants que hem de facilitar tots els recursos per continuar funcionant. En l’àmbit d’entrenaments també hi ha la logística de clubs, això s’ha de valorar i s’ha de planificar adequadament». Paral·lelament, la seva aportació cap a l’equip és la importància que li dona a les competències transversals que té i la seva capacitat d’adaptació i, «a partir d’aquí, es tracta d’aprofitar l’staff, la gent que ha tingut experiència amb el femení, gent que té estratègies i també referències pel que fa a entrenadors de seleccions. També és molt important la capacitat que tinc d’adaptació i exigència», va declarar Panadero.

I és que no és cap secret que el nou seleccionador, fins al moment, no en té cap mena d’experiència amb la categoria femenina, però ‘Pana’ va tornar a remarcar que tot i venir «del futbol base», ell valora «més que abans de parlar de futbol femení», fer-ho del «futbol en si. Per a mi és molt important la capacitat d’adaptació de la persona i de l’estat», ja que «l’experiència és un complement, però per a mi no és un requisit», va proclamar Panadero. D’altra banda, el model de joc que el nou seleccionador està disposat a mostrar és el de «marcar objectius interns que puguem controlar, que puguem assolir i que pugui fer créixer de nivell el model de joc. Intentarem treballar amb un bloc baix, un bloc alt, ser sòlides i tenir bones transicions ofensives».

NOU STAFF / Els recents canvis en la direcció de la categoria també ha comportat canvis en l’staff de la selecció absoluta femenina, en aquest sentit, el director tècnic, Eloy Casals, va explicar que de cara al nou grup «hi ha persones tancades i d’altres que encara s’han de tancar, perquè és important que la gent que estigui a l’staff, estigui amb arguments de pes. Ens acompanyarà el Carlos Maño, qui és un entrenador sènior i molt important per la seva experiència en el futbol femení. Així com el Tano que serà l’entrenador de porteres i Dani Murte com a preparador físic i persona de confiança».

LA POLÈMICA / La destitució de l’exseleccionador, Juan Antonio Martín ‘Guti’ per part de la FAF i la posterior filtració a la premsa encara encapçala l’actualitat, encara més després de les declaracions que ‘Guti’ va fer a la premsa en què va carregar contra la federació explicant «irregularitats» i «injustícies» que les jugadores estaven suportant. Un cop servida la polèmica, el president de la FAF va afirmar que «no entraran a valorar ni a desmentir cap comentari, perquè nosaltres tenim la consciència molt tranquil·la del que hem decidit i per què ho hem decidit. No va ser una cosa d’avui per a demà, [l’opció d’escollir a Panadero] va ser la primera i pràcticament l’única opció que vam tenir sobre la taula». A més, Àlvarez va explicar que la decisió es va prendre un cop es van «posar els pros i contres sobre la taula, i vam decidir que era el moment de fer aquest canvi de cicle, perquè creiem que el futbol femení té molt marge de millora». Quant a una possible decisió presa amb molt poc temps, Casals va apuntar que «ha acabat una fase. A final de desembre es va prendre la decisió juntament amb la junta de fer un canvi d’entrenador al gener, es va comunicar a la persona implicada i al seu staff, així, després vam parlar amb Albert Panadero».