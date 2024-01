La cultura popular es dona cita a la festa de Sant Antoni

El Planetarium, tot un èxit / Tot i que l’Estelarium es va tancar per Reis, el Planetarium Go s’ha mantingut obert fins aquest darrer diumenge, 14 de gener, elevant-se la xifra d’espectadors fins els 4.467.

El SAM continuarà fins diumenge amb un ampli cartell de tots els estils musicals, des del clàssic-experimental de Mireia Clua fins el jazz de Kic Barrock o la música indie de Speacker Cabinets. Finalment, dissabte serà el torn de l’altre cap de cartell, Lluís Gavaldà, el qual estarà acompanyat per Joan Pau Chaves. Aquest concert també requereix entrada prèvia a 4tickets.

Un dels plats forts del festival serà el mateix dimecres amb la Ludwig Band, la banda que està revolucionant el panorama català gràcies a les seves lletres agudes i el seu esperit satíric. El sextet d’Espolla portarà al teatre de les Fontetes el seu darrer treball, Gràcies per venir, del qual encara queden entrades disponibles, a un preu de tres euros, a la plataforma 4tickets. La jornada de dimecres la completarà Ladis Baró, un talent andorrà emergent que, acompanyat d’Oriol Vilella i Lluís Cartes, posarà en escena una proposta pop molt interessant. L’actuació serà a la Minjadora del Sinquede, el bar de les Fontetes.

Aquest dimecres 17 de gener, la Massana celebrarà la festivitat del seu patró amb la tradicional escudella, a partir de les 13.00 hores, a la plaça de l’Església. La celebració es reprendrà al vespre amb el Sant Antoni Música, el qual s’allargarà fins el pròxim diumenge 21 de gener. El tret de sortida es donarà amb la jove cantautora andorrana Sara Núñez, qui actuarà a un espai poc habitual per a un concert: el planetari instal·lat a la plaça de les Fontetes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació