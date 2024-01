Retirada del teleesquí de la Vall d’Incles, l’últim de tot Andorra

El teleesquí de la Vall d’Incles, l’únic que faltava en tot el país, ha sigut retirat per Ski Andorra amb l’objectiu de millorar la seguretat i l’estètica del paisatge, protegir la seguretat de la fauna i preservar el medi ambient. Aquest es tractava d’un giny de quatre pilones que no oferia servei des de feia anys, representant així una millora en l’impacte ambiental en reduïr les emissions de carboni i promoure la conservació de la biodiversitat a la regió.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació