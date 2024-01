Andorra Endavant vol modificar el reglament del Consell General

El grup parlamentari Andorra Endavant va demanar que es modifiqui el reglament del Consell General per donar més flexibilitat als consellers generals i per poder desenvolupar grans projectes en el pressupost.

La presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, va explicar que «les esmenes no han prosperat perquè el reglament considera que hem actuat com a Govern, quan som consellers i un cop debatuda l’esmena a la totalitat no ho podem fer». Montaner creu que amb la modificació del reglament, els consellers podrien contribuir a presentar projectes, «ja que és molt difícil que un mateix ministeri pugui retocar partides en el capítol social, per exemple, d’ajudes. És despullar un sant per vestir-ne un altre, cal canviar les coses».

D’altra banda, la presidenta del grup parlamentari va subratllar que «és el Consell General qui impulsa l’acció de Govern i pot proposar el que ha de fer. És per aquest motiu que s’ha de flexibilitzar el reglament i que els consellers puguin fer propostes». Montaner també es va referir a altres canvis del reglament com ara la limitació de la utilització de la dotació parlamentària pel pagament de sous i dietes suplementàries als consellers, argumentant que «s’ha frenat per un acord a la Junta de Presidents per aquesta legislatura però que es tornarà a posar a debat». «S’ha de retocar el reglament del Consell General», va concloure tot emfatitzant que «s’ha de canviar per arreglar les disfuncions de tècniques legislatives, per reduir l’espectre de la utilització de la dotació dels grups parlamentaris i per deixar més flexibilitat als consellers per fer aportacions al pressupost de l’estat».

Andorra Endavant ha vist com no prosperaven totes les seves esmenes tret de la presentada pel vial de Sant Julià de Lòria.

Un dels exempls va ser quan Andorra Endavant va proposar destinar un milió d’euros a la creació d’un ajut específic que es doni a aquells pares que hagin de tenir cura d’un fill amb una malaltia greu, sobretot en el cas que això comporti un desplaçament fora del Principat. També es volia crear una partida per ajudar els joves en risc, dotada d’un altre milió d’euros. En tots dos casos, els diners sortirien dels beneficis d’Andorra Telecom.

La formació també havia proposat, via esmena, la construcció d’una residència pública per a la gent gran. Aquesta hauria de disposar d’un mínim de 100 places i poder oferir atenció medicalitzada i especialitzada.

D’altra banda, Andorra Endavant volia engegar una prova pilot d’una botiga solidària a alguna parròquia vist que «moltes famílies estan per sota el llindar de pobresa». Aquest establiment vendria productes a punt de caducar a preu de cost. Per això, es volia crear una partida de 200.000 euros per sufragar la despesa que posaria la seva posada en marxa. És la mateixa xifra que es preveu per un altre projecte que es proposa: l’impuls de fires de venda de productes de segona mà: dues, de roba; i una, de joguines.