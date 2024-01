Govern inicia les reunions per assolir el Pacte nacional de Salut

El Govern va iniciar ahir la primera trobada per assolir el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari andorrà. Amb l’objectiu d’incorporar tots els actors implicats en la matèria, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretaria d’Estat de Salut, Cristina Pérez, es van reunir amb els representants del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i amb els col·legis professionals en aquest àmbit. La segona trobada es produirà avui amb els membres de les associacions implicades en el camp de la salut i els membres de la Visura Ciutadana. De cara a la setmana vinent es presentarà el contingut del text inicial als grups parlamentaris del Consell General i als representants de les forces polítiques extraparlamentàries.

Espot va explicar que «el sistema sanitari andorrà és una de les grans virtuts que tenim com a país i volem que perduri en el temps. Per aquest motiu, impulsem aquest Pacte nacional per arribar a un document de consens que traci un full de ruta que després s’haurà d’implementar, amb mesures executives per part del Govern, i amb mesures legislatives per part del Consell General». El cap d’Executiu va afegir que la intenció és dotar de més resiliència al sistema sanitari del país perquè «sigui més eficient, més eficaç i que, per tant, a través d’això també pugui perdurar en el temps».

Durant la reunió es va presentar el primer esborrany del text, i Espot va avançar que hi ha tota una sèrie de reformes i de processos d’avaluació per tal de «veure en quin punt es troba, si s’ha implementat correctament, si hi ha hagut alguna distorsió que s’ha de retocar o alguna cosa que no ha acabat de funcionar prou bé». De la mateixa manera, també va afegir que cal fer un replantejament i confirmar aquells aspectes de la reforma que han estat positius, validats i acceptats per la ciutadania.

Entrant en detall, la proposta s’estructura en quatre grans línies d’actuació: la promoció i la protecció de la salut i la prevenció de la malaltia; l’accés a una assistència sanitària de qualitat; la sostenibilitat i equitat del sistema, i la recerca i la innovació. El cap de Govern va reivindicar que els agradaria «disposar un document consensuat, transversal i acceptat per totes les parts, en el termini màxim d’un parell de mesos». Espot va manifestar que això seria important per poder tenir després tres anys per poder treballar i asseverava que «no és només assolir un text en consens, sinó que contingui un full de ruta, un pla d’actuació i les mesures que després s’hauran d’implementar».

El cap de l’Executiu també va remarcar que algunes de les mesures no seran fàcils d’implementar i necessitaran el seu temps, no només per part del Govern, sinó també per part del Consell General a través d’una sèrie de mesures legislatives de les quals fa temps que se’n parla, com és el cas de la llei de la reforma del SAAS.

En aquest sentit, Espot va apuntar que ha de ser una decisió compartida entre totes les parts de quina ha de ser, per exemple, l’estructura del SAAS per dotar-lo dels instruments i de les eines necessàries per poder fer adequadament les seves funcions, i va manifestar que «nosaltres som partidaris d’un cert manteniment de l’estructura orgànica i administrativa actual del SAAS», així com el fet de no ser partidaris d’adscriure el SAAS al Ministeri de Salut perquè creuen que «això seria absolutament ineficient».