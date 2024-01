Sarabia: «Hem d’aprendre a no deixar perdre moments valuosos»

L’FC Andorra va tastar, durant uns minuts, l’empat contra el Leganés, el primer equip de LaLiga Hypermotion, però una clara falta dins de l’àrea andorrana va sentenciar als tricolor a la derrota, arran d’un penal que va deixar el marcador final en 2-3, deixant que el conjunt pepinero arribés als 42 punts. Els jugadors andorrans van lluitar un partit amb una primera part sense gaires girs, ni jugades que impliquessin perill per als visitants, però sí que van jugar una segona part d’atac, els dos equips van disputar la pilota sobre la gespa de manera sorprenent, però, malgrat l’esforç, els andorrans no van aconseguir la victòria.

Per la seva part, Eder Sarabia va exposar que la mentalitat amb la qual se surt al camp és clau, perquè sembla que els jugadors tricolor es veuen atropellats per la pressió de cada partit perdut: «El futbol són moltes coses, és un esport que té molts detalls i és molt difícil controlar-ho tot, però encara ens falta un punt de maduresa individual i col·lectiva perquè tot allò que fem doni renda». A més, l’entrenador va apuntar que, tot i jugar bé, s’ha d’aprofitar cadascun dels moments del partit, perquè «juguem amb el resultat al cap. Hem volgut defensar el que teníem i no hem decidir continuar atacant, això va permès que el rival ens estrenyés en un parell d’ocasions. També alguns jugadors han hagut d’entendre millor algunes jugades, sobretot en moments en els quals s’acosta el final del partit». D’altra banda, el basc va remarcar que «en el moment en què ens centrem en allò que podem controlar, millor ens anirà, perquè com més tinguem al cap situacions de dubte i incertesa, és quan no som el millor equip».

Finalment, quant al debut de ‘Karrika’, el tècnic va aclarir que «ha treballat sobretot en defensa i en un parell de descàrregues bones», però que fins que no passin un parell de setmanes, el davanter no podrà estar «al 100%, però ho ha de gestionar ell mateix».