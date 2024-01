El Municipal d’Olot, seu de la final de la Copa Catalunya

El conjunt tricolor disputarà la seva segona final consecutiva, i la tercera de la seva història, després de superar l’Hospitalet a la semifinal disputada al mes d’octubre. Serà una bona oportunitat per aixecar un nou títol davant un rival que actualment ocupa la segona posició a Tercera RFEF i és un dels favorits en la lluita per l’ascens de categoria.

La Federació Catalana de Futbol va anunciar la seu i la data de la final de la Copa Catalunya que disputarà el FC Andorra contra l’Olot. El partit es jugarà al Municipal d’Olot el pròxim 20 de març amb horari encara per definir.

Per El Periòdic

