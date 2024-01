La tripulació del camió #619 manté les posicions

Albert Llovera-Margot Llobera-Marc Torres, en el seu camí de retorn a Yanbu, van superar la vuitena etapa, entre Al Duwadimi a Ha’il, que en teoria era a les «fàcils» del recorregut, parant el crono en 5h40’ 04” i en una meritòria 18a posició. Sortint des de la 17a posició, van completar la primera part de l’especial (amb 165 km de sorra i dunes), amb un temps de 3h57’23”, a la 23a posició. Les dunes a superar van ser el punt complicat d’aquesta primera part del dia. Van tenir problemes en algun lloc en concret i a més Llovera no va dubtar a ajudar altres participants. A la continuació van trobar més trànsit de l’habitual, vehicles que els van passar mentre estaven enganxats. Un cop superat un tram d’asfalt (177 km) dins l’etapa van afrontar els darrers 100 km d’especial, que es va disputar per zones amb moltes pedres. Llovera no va dubtar a afirmar que va ser molt dur per tots (pilots i mecànics).

L’EQUIP MANTÉ POSICIONS / Tot i la complicació de la prova, l’equip aconsegueix mantenir posicions: «La primera part de l’etapa era sobre sorra i dunes. Deien que era una jornada senzilla, però a mesura que anàvem avançant vam poder comprovar que això de fàcil no era del tot real».