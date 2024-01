Cancel·lat el primer entrenament de velocitat

Ahir havia de començar la Copa d’Europa de velocitat de St. Anton (Àustria), en què Jordina Caminal competirà a les curses de descens. Dilluns i dimarts van ser els dies programats per a realitzar entrenaments oficials, però ahir dilluns el fort vent i la manca de visibilitat van obligar a suspendre la sessió. Avui es preveu poder fer un entrenament oficial, abans de les curses de descens de demà i dijous.

CARLA MIJARES / Carla Mijares és a Flachau (Àustria), on avui disputa la Copa del Món d’eslàlom. L’andorrana, que està fent un bon esquí en les últimes setmanes, serà al portilló de sortida per continuar agafant experiència al màxim nivell. Mijares va dedicar els dos últims dies a entrenar específicament aquesta cita amb la Copa del Món. L’andorrana ve de dues jornades de Copa d’Europa a Zell am See en què els resultats no van acompanyar perquè no va poder finalitzar les curses, però sí que va demostrar un bon nivell d’esquí, segons va explicar el seu entrenador, Josh Alayrach. La cita de Flachau serà nocturna, amb la primera mànega prevista per les 18.00 hores i la segona per les 20.45 hores.

ESTEVE A LA COPA D’EUROPA / La passada Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden va permetre a Àxel Esteve sumar 12 punts EC amb la 29a i la 21a posicions que va obtenir a les dues curses alemanyes. Aquests resultats han donat una gran confiança a l’esquiador andorrà, que veu confirmat així el seu gran estat de forma.