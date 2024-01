Mor l’exsecretari d’Estat de Funció Pública, Jaume Domènech

Precisament, ha sigut a Andorra on Domènech ha patit un atac de cor fulminant. La seva família, amb la qual estava compartint temps aquests darrers dies, ha comunicat que serà avui, de les 10.00 a les 13.00 hores, quan rebran el dol a la sala de vetlles del Comú d’Escaldes-Engordany. Pel que fa a la missa funeral, tindrà lloc demà a les 16.00 hores a la capella de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Nascut al Penedès, Domenèch va exercir el càrrec esmentat entre els anys 2001 i el 2006, en les legislatures de Marc Forné i Albert Pintat. A banda d’estar durant un temps afiliat al Partit Liberal d’Andorra, Domènech va ser també president de l’FC Andorra des del 19 de maig del 2000 fins al setembre del 2001, moment en el qual va ser rellevat per Carles Mora i va passar a exercir la seva funció com a secretari d’Estat. Amant del futbol, especialment del Barça, i del golf, ja feia anys que residia fora del Principat, establint la seva llar a Tarragona, terra catalana que estimava de la mateixa manera que a aquest país, en el qual continuava fent estades de tant en tant.

Andorra torna a trobar-se de dol. Després del traspàs en els darrers mesos de figures tan reconegudes al país com l’excap de Govern Toni Martí o l’exdirector de la Policia Lluís Betriu, dilluns ens va deixar l’exsecretari d’Estat de Funció Pública Jaume Domènech Pons, a l’edat de 76 anys. Una notícia que ens sacseja a tots, ja que la seva figura era sens dubte una de les més estimades a tot el país.

Per El Periòdic

