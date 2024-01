Protecció Civil ha activat l'avís groc per ventades al nord a partir d'aquesta matinada i fins demà al migdia. El fenomen anirà acompanyat de precipitacions generalitzades a causa de la pertorbació Irene, que deixarà una nuvolositat alta que a la nit es densificarà i començarà a deixar pluges generalitzades que duraran tot el dia de demà.

Per El Periòdic

