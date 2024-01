Un total de 15 famílies es van interessar l'any passat per fer una adopció

El Servei Especialitzat d’Adopcions (SEA) va atendre durant el 2023 15 famílies interessades en el procés d’adopció. Cal destacar que no hi va haver cap adopció internacional i respecte de les adopcions nacionals, de les tres realitzades, dues van ser l’adopció del fill del cònjuge. En total, l’any 2023 hi va haver quatre adopcions menys que l’any anterior, quan la xifra va ser de set. Les dades facilitades pel servei posen en relleu que les darreres adopcions internacionals registrades a Andorra van ser el 2022, amb dues.

Cal destacar, tal com van posar en relleu des del servei, que cada vegada que es vol iniciar una adopció, ja sigui nacional o internacional, s’ha de dur a terme un procés de valoració d’idoneïtat, «tenint en compte que l’adopció és una mesura de protecció a la infància amb la finalitat de trobar una família que s’adeqüi al màxim a les necessitats de cada nen o nena». Durant el 2023, cinc famílies van passar pel procés d’idoneïtat per esdevenir família adoptiva.

El SEA, com a organisme competent en adopció, duu a terme altres serveis relacionats amb l’adopció, un dels quals és el d’atenció postadoptiva. Es tracta d’un servei públic i gratuït d’acompanyament, assessorament i suport psicosocial adreçat a totes les famílies adoptives i/o persones adoptades que ho requereixin. Així, l’any 2023, es van atendre 45 famílies i 20 persones adoptades, de les quals un 60% són majors de 18 anys.

Des del servei van incidir en el fet que pel que fa a l’adopció internacional «només es tramiten adopcions d’infants originaris de països on es garanteixin els principis i les normes de l’adopció internacional». Aquest procés legal es basa en el conveni relatiu a la protecció del menor i a la cooperació en matèria d’adopció internacional, signat a la Haia el 29 de maig del 1993. Per aquest motiu, pel que fa a les adopcions internacionals des d’Andorra es poden tramitar expedients a Filipines, República Eslovaca, República Dominicana, Xile, Colòmbia i Equador.

Acolliment familiar / D’altra banda, cal destacar que el Servei Especialitzat d’Acolliments Familiars està fent, actualment, el seguiment de 39 infants i adolescents que es troben acollits, una xifra que suposa vuit més que l’any precedent, quan eren 31. D’aquests infants i adolescents, 26 es troben sota la tutela del Ministeri d’Afers Socials, sis dels quals estan acollits en família aliena (no existeix cap vincle de parentesc) i altres 20 en família extensa (els acollidors formen part de l’entorn familiar més proper de l’infant). Respecte als 13 infants restants es troben acollits per una mesura judicial o administrativa estrangera o amb guarda i custòdia directa als seus familiars.

Des d’Afers Socials van explicar que l’acolliment familiar, sempre que sigui possible, «té preferència respecte a l’adopció d’altres mesures en les situacions en què un infant o adolescent es troba en una situació de desemparament». En aquest sentit, valoren que l’acolliment familiar «produeix la plena participació d’aquest infant o adolescent en la vida d’una família, que assumeix les obligacions de vetllar per ell, tenir-lo en la seva companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació completa en un entorn afectiu estable que faci possible el desenvolupament integral de la seva personalitat».

Cal destacar que existeix una borsa de famílies que volen ser acollidores i que hi estan inscrites per poder acollir en el moment en què sigui necessari. Actualment, es disposa d’una família a la borsa i dues que estan en procés de valoració. En aquest sentit, des d’Afers Socials van recordar que l’any passat es va augmentar la compensació econòmica a les famílies d’acollida per tal de potenciar l’acolliment dels infants i adolescents, així com grup de germans i infants amb necessitats educatives especials que es troben sota la tutela del Ministeri d’Afers Socials, informa l’ANA.