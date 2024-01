Andtropia tanca l’any 2023 recaptant 7.450 euros

El moviment ‘dotzexdotze’, iniciativa solidària creada per Andtropia, va tancar l’any 2023 amb recompte de 600 donants i una recaptació total de gairebé 7.450 euros per als 12 projectes protagonistes escollits. Aquesta suma ha servit perquè 2.166 beneficiaris dels projectes liderats per les associacions vegin millorat el seu dia a dia, segons Andtropia.

Tots els donatius s’han aconseguit a través de l’enviament d’SMS socials, de donacions de particulars a la pàgina web (www.dotzexdotze.com) i de les diferents accions que s’han organitzat durant tot l’any gràcies a la col·laboració d’empreses, mitjans i entitats.

Alguns exemples són la donació del Bàsquet Club Andorra provinent de la venda de roba durant el VideEsport 2023, els donatius fets per Andorrita gràcies a les vendes al Vide Dressing de la Massana amb articles donats pels participants en les seves trobades mensuals, els tractaments solidaris d’Eira Wellness Place, les donacions de la farmàcia Piolets de Soldeu, el Garage Sale solidari al Delfos Hotel o el sopar-còctel organitzat per Quantum i La Borda de l’Hereu 1963. Totes elles s’han complementat amb visibilitat a diversos mitjans de comunicació via entrevistes, articles d’opinió o espais publicitaris cedits.

Cal recordar que la iniciativa d’Andtropia és donar visibilitat cada mes a un projecte diferent i a l’ONG que el lidera, amb l’objectiu de promoure la solidaritat. Les entitats beneficiades al llarg del 2023 han estat Coopera Local, Projecte Vida, associació Marc GG, Càritas Andorrana, Mans Unides, Aigua de Coco, Creuem Fronteres, Cars For Smiles, Creu Roja Andorrana, GosSOS, ATIDA, Cooperand i RTVA.

Finalment, el recompte des de l’inici del moviment ‘dotzexdotxe’, aquest ha donat protagonisme a 18 projectes de 14 ONG diferents i el total recaptat en aquests 18 mesos de vida, ha estat de 10.408,54 euros amb 806 donants, 13 col·laboradors i 5.022 beneficiaris.

De cara el 2024 / Per començar l’any, el primer projecte beneficiari és de l’ONG Coopera Local i les donacions es destinaran a les colònies de vacances que celebraran aquest estiu la seva cinquena edició, una iniciativa que beneficia cada any entre 50 i 100 infants vulnerables. Per als pròxims mesos, també es compta amb la participació de Projecte Vida i Mans Unides.