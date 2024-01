Torna l’esquí femení

Andorra acollirà per tercera vegada una de les competicions més importants dels esports de neu, la Copa del Món d’Esquí Femení, que se celebrarà els dies 10 i 11 de febrer a Soldeu. A la presentació, que va tenir lloc ahir a l’Sport Hotel Village de Soldeu, van assistir el cap de Govern, Xavier Espot, el cònsol major de Canillo i director general de la Candidatura Andorra 2029, Jordi Alcobé, el conseller delegat de Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, el director de Grandvalira, David Hidalgo, la portaveu de la Federació Andorrana d’Esquí, Meritxell Santuré i el membre de la FIS, Patrick Toussaint. Així mateix, la pista Avet serà el punt de trobada de les esquiadores més internacionals i de major renom actualment pel seu alt nivell, com Petra Vlhová i Mikaela Shiffrin, així com les andorranes Carla Mijares i Iria Medina, què competiran en la que serà la tercera Copa del Món que se celebra al Principat, certamen que sumarà al país de cara a la proposta Andorra 2029.

L’esdeveniment comptarà amb «230 voluntaris, menys que l’any passat per la quantitat de competidors que vam acollir, dels quals 126 estaran en cursa i 104 fora de les pistes», va afirmar Hidalgo. A més, la programació contempla la disputa d’un Eslàlom Gegant (SG) el dissabte 10 de febrer a les 10.30 hores i un Eslàlom (S) el diumenge 11 de febrer a la mateixa hora. Els competidors del SG correran dels 2.265 metres, l’inici de la pista, i baixaran fins als 1.837 metres, lloc on es troba la meta. Tanmateix, els participants del S, faran un recorregut des dels 2.047 metres, fins a la mateixa meta que l’Eslàlom Gegant, als 1.837 metres.

Dins de les activitats programades pels dies de certamen es troba també l’Ski Festival, una oportunitat perquè els competidors gaudeixin d’una estona relaxada i alegre amb música des de les 16.00 hores, fins a les 21.00 hores. També es posarà a disposició dels participants una sala taller per poder posar a punt tot el material necessari per a la competició, així com per realitzar reparacions, coneguda com a Ski Room, la qual es trobarà a peu de pista, a la planta -4 de l’aparcament Avet (Carretera General, 2. AD100).

Per la seva part, Hidalgo també va afegir que, a més de prendre aquesta competició com un «entrenament parcial per a la Candidatura 2029», la competició compta amb «un comitè organitzador, voluntaris i tot un equip que treballa per tal d’oferir un bon espectacle, a més d’anar aprenent a poc a poc». D’altra banda, en una curta intervenció mitjançant un vídeo, el director esportiu de Grandvalira, Santi Lopez, va exposar que «la pista està en bones condicions i hem posat el màxim esforç perquè estigui el millor possible». D’altra banda, el director de Grandvalira va assegurar que «el 5% de les entrades anirà destinat a campanyes solidàries, d’aquesta manera esperem molta participació i arribar a omplir les graderies, que és la millor garantia d’èxit».

La competició també té com a clau la «proximitat i el servei de tot un poble, perquè Soldeu ha estat pioner en aquests tipus d’esdeveniments», va exposar Alcobé. A més, el cònsol major de Canillo va afirmar que la «pista Avet va ser una de les primeres, ara fa 60 anys». També, «un esdeveniment com aquest permet tornar a posar a Andorra a l’aparador internacional d’esquí», va manifestar Cornella.

La portaveu de la FAE va exposar la garantia de la competició, perquè «la feina dels professionals implicats en la competició faran que aquesta es pugui desenvolupar en condicions òptimes, ja que treballen perquè això sigui possible». També, Santuré va remarcar «la responsabilitat que tenim com a federació d’acompanyar a les nostres corredores, enguany competiran per l’eslàlom, Carla Mijares i en la categoria Gegant, Iria Medina».

Finalment, Espot també va aprofitar l’acte per remarcar «l’acompanyament que estem fent i la feina de tots plegats per tal de fer decantar la balança cap a Andorra perquè guanyi la Candidatura 2029 en les eleccions del juny».