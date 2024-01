Advocats d’Espanya i dels EUA es preparen per demandar a Grifols

Després de l’informe publicat per Gotham City en contra de Grifols, diversos bufets d’advocats dels Estats Units i Espanya preparen tota una sèrie de demandes en contra de la farmacèutica amb l’objectiu de defensar a tots aquells accionistes que s’hagin pogut veure afectats per la caiguda en borsa de l’empresa. D’aquesta manera, segons han informat altres mitjans de comunicació espanyols, bufets com Levi & Korsinsky, Glancy Prongay, Zunzunegui o Cremades pretenen que els afectats per la farmacèutica facin un pas endavant i reclamin la recuperació de les pèrdues monetàries, motivades per les possibles violacions de la llei dutes a terme per Grifols.

Tanmateix, els diferents despatxos també volen recopilar el màxim d’informació possible per demostrar la infracció d’aquesta llei.

Així i tot, cal posar en relleu que els processos portats a terme per la banda americana i la banda espanyola són certament diferents. Segons s’ha pogut saber, els bufets estatunidencs busquen un mínim de quaranta afectats, ja que una xifra inferior a aquesta no podria ser suficient per poder arribar a judici. A Espanya, en canvi, els bufets d’advocats actuaran en representació de l’associació d’accionistes minoritaris d’Aemec, la qual actuaria no només en contra de l’empresa, sinó també del seu consell d’administració, l’auditor i qualsevol persona o entitat que estigui vinculada a Grifols i sigui considerada responsable dels fets denunciats.

Dins de tota aquesta voràgine, la farmacèutica catalana es troba en aquests moments centrada a emprendre accions legals contra Gotham City per l’informe en què es qüestionava la seva comptabilitat i que, segons van indicar, «ha creat un dany important a tots els nostres stakeholders, provocant també una gran preocupació en els seus pacients i donants». A més, Grifols ha sol·licitat també a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) avançar la presentació dels resultats d’aquest 2023, la qual estava prevista per al pròxim 29 de febrer, amb la voluntat d’aclarir qualsevol mena de dubte i frenar els darrers comentaris llançats sobre la companyia.

Els experts del Banc Sabadell, en l’habitual informe diari publicat ahir, van apuntar que, independentment de si la CNMV accepta o no la sol·licitud, «aquesta petició per part de Grifols ve a confirmar que els fonaments de la companyia encara continuen intactes», remarcant, però, que «els diversos bufets dels Estats Units i Espanya encara estarien analitzant si existeix algun fet il·licit o base legal que justifiqui la presentació d’una demanda, un fet que no veiem tan evident tenint en compte que la informació financera que es presenta està auditada».

Pel que fa a la situació actual de la borsa de la farmacèutica catalana, aquesta es manté en una situació estable després de protagonitzar una jornada plana el passat dilluns en l’Ibex-35. Cal recordar que la companyia catalana es va deixar més d’un 30% arran de les diverses informacions publicades per Gotham City i les posteriors explicacions d’ells mateixos, les quals no van acabar de convèncer al mercat i van portar a una gran caiguda de la borsa mercantil i una afectació cap als diversos accionistes.