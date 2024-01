La Coordinadora de l’Habitatge acusa TheGrefg «d’especulador immobiliari»

Des de la plataforma, destaquen que TheGrefg actua amb la legalitat «perquè la legislació està feta i dictada a la mida dels especuladors», incidint en el fet que el model de creixement del país està basat en «un sistema que no genera cap mena de riquesa social i només serveix per emplenar la butxaca de molt pocs a costa de parasitar a la resta». A més, expliquen que fins ara han especulat «sense cap mena de limitació.

La Coordinadora per un Habitatge Digne va emetre ahir un comunicat on titlla l’streamer TheGrefg d’«especulador immobiliari» al Principat. En el text, destaquen el seu «prepotent paper», referint-se a la resposta de TheGrefg a les acusacions sobre la seva persona i el paper de la seva empresa en el desnonament d’una padrina de 80 anys.

Per El Periòdic

