Tor i Serret creen el Pla de Treball amb Catalunya

La ministra d’Afers Exteriors i presidenta de l’Organisme Andorrà de Cooperació Fronterera (OACT), Imma Tor, va reunir-se ahir amb la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, en què va oficialitzar la posada en marxa del primer pla de treball entre Andorra i Catalunya pels pròxims dos anys. Aquest pla de cooperació conjunt tindrà com a prioritats quatre eixos temàtics que se centraran en matèries d’infraestructures, residus, salut i energia. Les iniciatives més destacades que es presenten en aquest nou marc de cooperació transfronterera serien la col·laboració entre les Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), l’empresa pública catalana l’Energètica i l’Institut Català d’Energia en favor de la potenciació de les energies renovables; l’impuls de la participació andorrana al Centre de Teràpies Avançades de Catalunya; l’ús de les unitats de cures intensives (UCI) i del servei de cirurgia pediàtrica de baixa complexitat de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per part de la ciutadania del Pirineu català; la promoció de l’intercanvi formatiu i estudiar la formulació d’ofertes professionals conjuntes per als professionals de la salut; i la millora i promoció de l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell. Així mateix, les delegacions andorranes i catalanes van ratificar la constitució del Grup de Treball sobre Reptes Transfronterers, en què la Generalitat i el Govern faran seguiment de la cooperació i acordaran accions conjuntes en matèries com l’habitatge.

La trobada va ser un espai on la delegada de la Generalitat de Catalunya al Principat, Anna Vives, va poder comunicar a la ministra Tor que la delegació es trobarà completament operativa a partir d’aquest primer semestre del 2024.