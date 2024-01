Albert Llovera salva un altre obstacle a un Dakar «molt llarg»

Albert Llovera, Margot Llobera i Marc Torres van arribar a Al Ula, al nord de l’Aràbia Saudita, localitat on es concentrarà la part final del Dakar 2024. La novena etapa entre Hail i Al Ula, amb una especial de 471 km, la van superar amb un registre de 6h54’17” en una excel·lent 17a posició entre els camions.

Quan van prendre la sortida, Llovera i el seu equip tenien 17 camions al davant, com s’ha comentat més d’una vegada això és un handicap important. Amb tot, van superar la zona de dunes (PK 68) a la 19a posició. Es van mantenir de manera regular entre el top20 de la classificació, fins a entrar a l’assistència de final d’especial al 17è lloc, un lloc que li permet seguir a la zona mitjana alta (18a) de la provisional de la categoria amb un temps acumulat de 129h18’23”.

Gert Huzink / El control que s’exerceixen entre ells els tres primers classificats de la provisional, va ser aprofitat pel veterà pilot holandès Gert Huzink per aconseguir el seu primer triomf a la present edició del Dakar. El pilot del Renault C460 Hybrid #615, sortint de la 6a posició es va mantenir durant tot el recorregut en llocs capdavanters, rematant el seu triomf final a la zona sorrenca dels últims 70 km.

El líder de la categoria, Martin Mazik, va lluitar fins a l’últim moment per aconseguir el triomf, però al final va creuar l’arribada a 1’30” del guanyador. A la ‘picabaralla’ per la segona posició del podi, Ales Loprais, aquesta vegada, va estar més encertat que el seu rival Mitchel Van den Brink, el va superar per gairebé 20’ i també el va avançar en la provisional.