Els treballs del Pont dels Escalls acabaran la setmana vinent

Els treballs arqueològics sobre el Pont dels Escalls es van reprendre ahir després d’haver-los aturat durant uns mesos després d’haver topat amb una canonada d’aigua que es va haver de retirar per tal de poder continuar amb els treballs de conservació. Durant la represa dels treballs s’ha localitzat dos paviments de pedra antics, situats l’un sobre l’altre.

Entrant al detall, de la troballa feta per l’equip tècnic de l’empresa Arquòlegs.cat, el paviment situat en una posició més inferior es troba relligat de morter i es presenta més ben conservat que el superior. No obstant això, l’arqueòleg encarregat de la direcció tècnica, Sergi Segura, va explicar que de moment no s’han localitzat restes ceràmiques que permetin analitzar i establir una cronologia més exacta. De fet, la documentació escrita situa la construcció del pont al segle XIX, tot i que s’estima que pugui ser anterior, possiblement del segle XVI, quan es coneix l’existència de la creu del Pont dels Escalls.

Aquesta intervenció arqueològica permetrà obtenir més informació sobre el pont i que alhora podrà ajudar amb el plantejament de la renovació que es duu a terme en el marc del conveni signat entre el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany.

La directora del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, Isabel de la Parte, va detallar durant la visita al paviment que «la setmana vinent finalitzaran els treballs arqueològics i, posteriorment, basant-nos en la memòria que es presentarà, decidirem entre tots quina és la millor intervenció per posar en valor aquest bé d’interès cultural».

Una vegada s’hagi analitzat la memòria en qüestió s’activarà la fase de la restauració i a l’embelliment del pont. En aquest sentit, el conseller de Cultura i Promoció Econòmica del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, va explicar que la intenció de la corporació una vegada finalitzada la restauració serà treballar per potenciar la zona a través de diverses activitats, com es va fer amb el ‘De Pont a Pont’, amb l’objectiu d’afavorir la zona. Una vegada hagi finalitzat aquesta fase serà organitzar diverses activitats amb l’objectiu d’afavorir aquesta zona: «La intenció és rehabilitar-ho tot perquè la gent en pugui gaudir», va manifestar Closa.