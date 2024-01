Bona posada en escena de Mijares a la Copa del Món

Ahir es va disputar la Copa del Món nocturna d’eslàlom a Flachau (Àustria), amb la presència de Carla Mijares, que debutava a la màxima competició. L’andorrana, tot i no acabar la primera mànega, va exposar un molt bon esquí que va deixar molt bon sabor de boca. Mijares va acabar fora just després del segon sector de cursa, quan en aquell moment marcava un +1.09 que la deixava 24ª. Abans, de fet, la seva sortida va ser molt bona demostrant una molt bona actitud en el seu debut a la Copa del Món, amb un inicial +0.66 que la situava 35ª, per millorar just després aquest registre amb el +1.09 (24ª). Però, just en aquell punt no va poder superar un dels girs i va quedar fora de cursa.