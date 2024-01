Èxit de la primera ronda del procés participatiu de mobilitat

Ahir es va celebrar la primera jornada informativa del procés participatiu del transport públic i de la mobilitat sostenible a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, la secretària d’Estat de Participació Ciutadana i Igualtat, Mariona Cadena, i el director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, van presentar ahir el projecte que té per objecte «escoltar a la ciutadania amb aquest procés participatiu en aquest moment clau que té el nostre país. (El procés) ens ha de projectar cap a un nou model de transport públic i mobilitat sostenible, coordinat amb els Comuns i més integrat a escala de país i sostenible», tal com va declarar el secretari d’Estat, David Forné.

Les expectatives que es tenen des de l’Executiu radiquen en una alta participació, la qual ja va ser alta en el primer esdeveniment d’ahir al Centre de Congressos, als debats parroquials que se celebraran dins del marc d’aquest procés. Forné va fer especial èmfasi en la trobada que se celebrarà al Pas de la Casa, ja que és una zona d’especials particularitats d’accés i amb necessitats de vies factibles de mobilitat, on esperen que els ciutadans del Pas de la Casa acudeixin de forma recurrent a la reunió i siguin partícips activament dins del procés participatiu. Així mateix, Forné va assenyalar també el contacte estret que es mantindrà amb els agents econòmics i socials implicats en el sector de la mobilitat nacional. Exemples d’aquests seran les entitats vinculades als sectors de la construcció, la restauració i l’hosteleria entre d’altres. Finalment, el secretari d’Estat va anunciar que hi haurà una darrera ronda de reunions per fer un últim balanç en favor de contrastar totes les idees recaptades durant tot el procés de participació i amb les propostes que hagi formulat la ciutadania. Una vegada s’hagi finalitzat tot aquest cicle participatiu, les secretaries d’Estat oferiran un retorn a la ciutadania de tots els resultats recaptats durant la campanya.

Qüestionat per les demandes que ja s’han fet ressò des de l’Executiu en matèries com les línies nocturnes, l’augment de freqüències i el transport segregat, Forné va declarar que aquest procés participatiu neix amb l’aspiració de poder concretar aquestes necessitats i que «la ciutadania pugui expressar la seva opinió en espais de debat i deliberació, nosaltres esperem fer partícips a aquesta ciutadania (que reclama mesures en aquests àmbits de mobilitat) amb l’opinió que tinguin del transport actual i amb les mesures que el Govern ja ha efectuat amb èxit com el bus gratuït, els reforços dels busos en aquesta temporada d’hivern, com també en el model de futur d’aquest transport públic que derivarà cap al transport segregat que ens catapultarà cap a una altra dimensió» de la mobilitat nacional.

Especificant més en l’aspecte de l’augment de freqüències dels busos nocturns, el secretari d’Estat va esmentar que «el Govern ja va informar en sessió parlamentària que aquest hivern ja vam implementar una sèrie de reforços amb la temporada d’hivern, que va començar al novembre a la Vall d’Orient, a la Vall del Nord i a la Vall Central tant en el nombre de freqüències com de busos». Aquestes mesures van tenir un impacte positiu envers el funcionament del transport públic, segons va assenyalar el secretari d’Estat, de forma que «No hem tingut aglomeracions ni hem tingut situacions no desitjades i això és una bona notícia». Forné va assegurar que la relació amb les companyies de transport respecte a les línies nocturnes seran temàtiques que estan incloses en aquest procés participatiu.

Finalment, el secretari d’Estat va assenyalar que «el bus està totalment optimitzat i té una bona acceptació. La capacitat del nombre d’usuaris i l’autorització ha augmentat un 82% respecte fa un any. Nosaltres pensem que tenim un sistema totalment optimitzat i esperarem que sigui la població que ens doni aquestes propostes».