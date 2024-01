Andorra Turisme vol posicionar el país com a destinació gastronòmica

Andorra Turisme va fer pública ahir la formalització d'un estudi que servirà per conèixer la situació del sector gastronòmic andorrà amb l'objectiu de disposar d'una diagnosi actualitzada que serveixi de base prèvia per a l'elaboració d'un pla estratègic per posicionar el país com a destinació gastronòmica internacionalment reconeguda.

Concretament, segons va explicar l'entitat, el treball té la finalitat de tenir una fotografia objectiva del sector gastronòmic del Principat per tal de veure què és allò que es fa bé i el que encara té recorregut de millora. El projecte s'emmarca en les diferents accions de l'Andorra Taste i es preveu una presentació pública quan es disposin dels resultats.

Tal com va publicar el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicació de l'estudi s'ha fet mitjançant contractació directa a Foro de Debate SLU per un import de 40.000 euros. Ara, l'empresa encarregada disposarà d'un termini d'execució que s'allargarà fins al pròxim 30 de maig.