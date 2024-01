Tres milions per protegir l'antiga clínica de Santa Coloma de la caiguda de rocs

Paral·lelament, el FRJ també va fer pública l'adjudicació definitiva del concurs públic nacional per al control de qualitat de l'obra. En aquest cas, la identitat de l'adjudicatari és Pirineu Inspecció i Control SLU per un import de 48.209,19 euros.

El Fons de reserva de jubilació (FRJ) de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va fer públic ahir l'adjudicació definitiva del concurs públic nacional per a la construcció de proteccions front a la caiguda de blocs rocosos als terrenys situats a la zona de l'antiga clínica de Santa Coloma. En concret, tal com detalla el BOPA, l'adjudicació suma un import global de 3.022.407,88 euros i un termini d'execució de les obres de 15 mesos.

