UNNIC incorpora la cuina nikkei a la carta del Red Bar

D'aquesta manera, la carta del Red Bar ofereix al públic plats tradicionals d'aquesta cuina com la sopa de miso yuzu amb fideus d'arròs, causa limenya, 'cebiche' o tàrtar de tonyina. A més, en aquest espai d'Unnic, els visitants també trobaran plats de la cuina japonesa com el sushi, el sashimi o el niguiri. Tot amenitzat amb espectacles de música en viu i DJs.

UNNIC continua presentant novetats gastronòmiques als diferents espais de restauració del recinte. D'ara endavant, la carta del Red Bar, situat a la segona planta del Gran Casino d'Andorra, incorpora una àmplia oferta gastronòmica de la cuina nikkei, una fusió entre l'ADN culinari del Perú i el del Japó. La cuina nikkei es descriu com una combinació entre les tècniques i el caràcter de la cuina japonesa junt amb el fet de recórrer als productes i els amaniments peruans.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació