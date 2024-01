La capital impulsa un espai de diàleg i reflexió entre pares, mares, joves i experts

Un espai de reflexió i diàleg en què prendran part pares, mares, joves i experts. Això serà el projecte 'Filant xarxes', un fòrum de diàleg intergeneracional que ha impulsat el Comú d'Andorra la Vella i que es plasmarà amb tres jornades que giraran al voltant de les noves tecnologies, la comunicació i el futur. Seran tres trobades que tindran lloc entre els mesos de gener i abril al Rusc. «Trobàvem a faltar espais de diàleg on reconèixer les inquietuds» i els neguits de les famílies i dels joves, va posar en relleu la cap de servei de Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino, que va defensar que amb aquesta proposta el que es pretén és generar aquest diàleg. En aquest sentit, més enllà dels resultats que se'n puguin derivar, va defensar que l'important és que hi hagi aquestes trobades on hi hagi reflexió i es puguin compartir idees. «Estem molt acostumats als resultats i ens oblidem que és molt important el procés», va indicar, tot afegint que en aquest projecte «el més maco és el procés». En el mateix sentit, la cònsol menor, Olalla Losada, va destacar que fins ara s'havia treballat amb les famílies o amb els joves per separat i el que es busca és unir en un mateix espai les dues visions per confrontar punts de vista i també «recollir informació per anar-la treballant» i si cal impulsar propostes al respecte. La iniciativa compta amb la col·laboració de l'Unicef.

La primera de les trobades serà el 30 de gener, a les 19.00 hores al Rusc i portarà per títol 'Mòbil i xarxes socials: reptes per a la salut mental'. Hi intervindran com a experts el periodista Jordi Pérez i la psiquiatra Maria Giró que estaran moderats per Lídia Samarra, cap d'estudis de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp. En aquesta jornada s'abordaran qüestions sobre si hi ha una edat per tenir el primer mòbil, el control parental, o com afecta l'ús del mòbil el cicle del son, entre altres. En aquest sentit, el director de l'Unicef Andorra, Albert Mora, va recordar l'estudi sobre l'ús de les noves tecnologies que plantejava tot un seguit de qüestions sobre les quals cal actuar i que han d'implicar la participació de pares i mares. Així, va incidir en què cal prendre consciència del problema, amb la qual cosa va celebrar que l'espai impulsat pel comú incideixi sobre aquesta «conscienciació».

La segona trobada serà el 28 de febrer (també a les 19.00 hores i al Rusc) i hi prendran part com a experts Pilar Escotorín, codirectora del laboratori d'investigació prosocial aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la psiquiatra Gemma Garcia Parés, que moderades per Txema Díaz reflexionaran sobre la 'Convivència i resolució de conflictes com a factors de salut'. En aquesta jornada s'abordaran qüestions sobre com millorar la comunicació entre progenitors i fills o com comunicar millor. En aquest sentit, Bafino va destacar que l'ús del mòbil ha provocat, per exemple, un cert aïllament que repercuteix en la comunicació i les relacions interpersonals.

La darrera de les reunions portarà per títol, 'Propostes per a un futur que garanteixi oportunitats'. Serà el 18 d'abril a les 19.00 hores i hi intervindrà el doctor en antropologia Martín Correa-Urquiza i Marc Vila, fins ara raonador del ciutadà, que estaran moderats per l'exministra i exsíndica Roser Suñé. En aquest sentit, Bafino va destacar que es veu un neguit entre els joves sobre el seu futur i que aquesta jornada servirà per debatre sobre aquest aspecte.

La cap de servei de Joventut i Participació Ciutadana del Comú d'Andorra la Vella va assenyalar que s'ha fet un treball previ amb els joves en què s'han identificat els temes que formaran part del debat i ha defensat que els joves tenen «moltes ganes» de dir-hi la seva, però que se senten «infrarepresentats» en espais de diàleg i reflexió.

Les jornades es retransmetran per 'streaming' per Andorra Difusió i per prendre-hi part presencialment caldrà fer una inscripció prèvia, ja que l'espai està limitat a 50 places, segons informa l'ANA.