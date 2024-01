Una esllavissada obliga a tallar la carretera de la Comella

Una esllavissada de petites dimensions que s’ha produït aquest dimecres al migdia a la carretera de la Comella ha obligat a tallar el tram de la via que connecta les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Segons han pogut constatar els tècnics, s’han després diversos rocs, que han anat a parar a la carretera. Per precaució i davant l’episodi de pluja i la possibilitat de glaçades nocturnes, s’ha decidit tallar la circulació, segons informen des del Comú d'Andorra la Vella.

Per El Periòdic

