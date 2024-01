El Comú d’Andorra la Vella planteja una reubicació del Node

El Comú d’Andorra la Vella ha posat sobre la taula la possibilitat que l’edifici Node que Andorra Telecom preveu a la plaça on hi havia l’antiga seu de la companyia es pugui traslladar a l’aparcament Fener 2, on el Comú disposa d’un terreny de 1.600 metres quadrats. Així ho va explicar el cònsol major de la capital, Sergi González, que també va detallar que el posicionament del Comú és el de fer aquest oferiment i mirar si hi ha la possibilitat que hi hagi aquest canvi malgrat la imminència de l’inici de les obres, previstes per al 22 de gener. Si finalment aquest trasllat no és factible, el que es pretén és que la construcció d’aquest edifici tingui les mínimes «incidències» tant per als «comerciants com per als ciutadans» de la zona.

González va destacar que dilluns van enviar a Andorra Telecom una carta per demanar aquest «replantejament» i poder tenir una reunió «per si hi ha la possibilitat» que es pugui fer aquesta reubicació. En aquest sentit, va lamentar que en el moment del traspàs de dossiers l’antic cònsol no li comentés que hi havia aquest projecte sobre la taula. I així, va manifestar que un cop una associació de comerciants va contactar amb ells, van demanar informació al departament d’Urbanisme, ja que no sabien «la magnitud ni la imminència del projecte». El que sí que va destacar és que des d’Andorra Telecom es van intentar posar en contacte amb el Comú i que aquesta trobada tindrà lloc de manera immediata per poder parlar de la possibilitat de fer el trasllat. Així, va incidir en el fet que no és que s’oposin de manera frontal a aquest o d’altres projectes sinó que el que volen és avaluar si hi ha la possibilitat de fer un replantejament i, en cas contrari, que el projecte de construcció que ha de durar 30 mesos causi «els menys danys i repercussions» a la ciutadania. En aquest sentit, també va defensar que la reunió amb Andorra Telecom hauria de servir per poder tenir tota la informació sobre aquesta infraestructura i en un exercici de «transparència i participació» ciutadana poder-la traslladar a la ciutadania.

González va posar en relleu que l’espai que ocuparà el Node és «una plaça que la gent s’ha fet seva» i que, per tant, seria interessant poder-la mantenir malgrat que el projecte inclogui espai públic, i va defensar que l’alternativa que proposa el Comú, un terreny de 1.600 metres quadrats «a 200 metres» de la ubicació prevista per al nou edifici d’Andorra Telecom, fa que la proposta sigui «interessant». També va destacar que malgrat que en aquest espai comunal es pugui plantejar en un futur un aparcament el que cal pensar, també, és que en un any i mig a tocar d’aquesta parcel·la de 1.600 metres hi haurà un aparcament amb 800 places (el del nou complex comercial que s’està construint a la zona del Fener). «El que volem és racionalitzar, optimitzar» les infraestructures comunals, va defensar.

Qüestionat sobre el projecte del multifuncional, va remarcar que encara «ningú» s’ha posat en contacte amb el nou equip comunal per exposar-los com aquesta proposta. «Nosaltres no estem dient que no a tot, estem dient: veniu i parlem i expliquem-nos els projectes», va destacar, ja que va defensar que el que volen és «el millor per a la parròquia, i per a la ciutadania d’Andorra la Vella i del país», segons informa l’ANA.

D’altra banda, durant la celebració de l’escudella de Sant Antoni d’Escaldes-Engordany, el cap de Govern, Xavier Espot, va esmentar que «nosaltres continuem amb aquest projecte, crec que aquests diners no es poden tirar perquè hi hagi una petició d’un determinat cònsol que acaba d’arribar ara mateix», responent a les declaracions de González. Així mateix, va indicar que «hagués estat interessant que el Comú, abans d’enviar la carta, hagués demanat reunir-se amb els òrgans directius d’Andorra Telecom perquè els pogués explicar el projecte». Finalment, Espot va assenyalar que l’espai destinat a ocupació pública un cop es faci l’edifici serà relativament rellevant, «al mateix temps que podrem donar resposta a la necessitat de disposar d’unes instal·lacions pels treballadors i usuaris d’Andorra Telecom».