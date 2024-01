La Comella tindrà nous espais per a interns en règim d’arrest parcial

La sessió del Consell de Ministres d’ahir va aprovar, a proposta de la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, l’adaptació especial d’una secció del mòdul de menors del centre penitenciari de la Comella amb l’objectiu de destinar-lo aquells interns que tinguin un règim d’arrest parcial. Fins ara, aquesta tipologia de presos comptava amb un total de sis places addicionals, cosa que no resultava suficient per a les persones que reuneixen aquestes condicions actualment. Segons va informar el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, la llista d’espera pel centre penitenciari ascendeix a 44 persones. Amb aquesta obertura de cinc nous espais per als interns de règim d’arrest parcial, s’arribaran a assolir un total de 24 llocs específicament dissenyats i implementats de nova creació per a l’arrest parcial d’aquesta tipologia de presoners.

Des del Govern, s’esmenta que les instal·lacions penitenciàries ja comptaven amb 13 places destinades als interns en règim d’arrest parcial, però existia una demanda superior que ha fet impulsar la creació d’aquests nous 11 llocs especialitzats per a aquesta tipologia d’empresonats que hagin de restar dins de les instal·lacions de la presó de forma parcial. Així mateix, el ministre Casal va afirmar que aquests 11 nous espais seran d’especial utilitat per alleugerir la llista d’espera i s’espera que l’obertura de nous espais augmenti la capacitat de la infraestructura penitenciària per tal de pal·liar les necessitats d’espai que requereix el centre de la Comella en aquesta tipologia de persones empresonades.

Finalment, el ministre portaveu va explicar que, des de l’Executiu, no es descarten la creació i l’habilitació de nous espais pel centre penitenciari en favor de continuar reduint la llista d’espera de 44 persones que requereixen arrest penitenciari, assenyalant la tipologia de règim parcial. Casal va afirmar que no hi ha presència de menors d’edat dins dels interns del centre de la Comella en l’actualitat.