Les federacions esportives reben abans les subvencions

El Consell de Ministres d’ahir, a sol·licitud de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va aprovar l’avançament al pagament a les federacions esportives del país de les subvencions previstes per a aquest 2024, amb un import total de 2.196.813,31 euros. L’objectiu d’aquest avançament és facilitar el funcionament de les entitats federatives i que puguin obtenir la liquiditat de les federacions durant els primers mesos de l’any, per tal de fer front a les despeses previstes pel desenvolupament de les seves activitats amb els esportistes federats. Fins ara, el primer pagament s’efectuava a finals del primer trimestre. El càlcul d’aquest avançament s’ha fet en referència amb l’import atorgat a cadascuna de les federacions en la convocatòria del 2023, avançant set dotzenes parts de la subvenció rebuda el darrer any. Un cop es resolgui la convocatòria per a les subvencions corresponents al 2024, que té una partida prevista al pressupost de 4.318.381,70 euros, les entitats esportives rebran la diferència entre l’import atorgat pel 2024 i el rebut en l’avançament.