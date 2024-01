Nova cita de les Andbank GSeries el pròxim cap de setmana

Els participants de les AndbankGSeries 2024, seguint el calendari previst, rendiran visita el proper dissabte (dia 20) a les instal·lacions del Port d’Envalira, per disputar el segon meeting (G2) de la temporada.

Cal esmentar que, durant aquesta setmana, la meteorologia no ha estat del tot favorable. Tot i així, la dedicació de l’equip de pista del Circuit Andorra – Pas de la Casa tindrà la recompensa de tenir en condicions per competir, les instal·lacions de l’esmentat circuit.

Els organitzadors volen complir la promesa. Un traçat diferent per a cada meeting. Per a aquesta segona cita de les AndbankGSeries 2023 s’inclourà una variació a la part nord del traçat. Serà la inclusió de la corba de dretes coneguda com ‘el cargol’, just després de la parabòlica. Com ha passat en edicions anteriors, la proposta d’aquest traçat provoca diversitat d’opinions. Els que prefereixen els traçats més tècnics, molt contents i els que els prefereixen ràpids, no tant.

Cli ICE Trophy / A la G1 cap dels pilots que competeixen amb els R/Clio Rally5 va poder repetir triomf a les mànegues disputades. El pilot turc Volikan Isik va vèncer a les qualificatives mentre que Charlie Fread i Alberto Otero van dominar les seves finals respectives.

Les classificacions parcials van donar com a resultat unes diferencies mínimes entre els quatre primers de la classificació provisional de la categoria, en concret estan separats per sis punts. Cal esmentar que el pilot turc guanyador de la G1 no competirà el pròxim dissabte.

El pilot andorrà Àlex Español ‘Sito’ el substituirà al volant del Clio Rally5 #14. Sito, subcampió 2023 de la BECA RFEDA, ens comentava amb aquestes paraules com ha sorgit l’opció de tornar a competir al Circuit Andorra, aquesta vegada, a les AndbankGSeries: «Considero que és la millor manera de preparar la temporada en general i el derrapatge amb un dues rodes motrius en particular. Va quedar un volant lliure en un Clio Rallye5 i no vaig dubtar a intentar aprofitar-ho. Després de parlar amb el meu espònsor (Engel & Völkers) vaig poder confirmar la meva presència al Circuit Andorra».