Crisi econòmica en l'equip Penya Encarnada

L’equip Penya Encarnada penja d’un fil perquè no té liquiditat. La situació, que ja fa uns dies que es ‘cuinava’, va arribar a un punt crític en conèixer-se que el principal inversor del conjunt andorrà, l’NVA Sports and Entertainment Group ja no vol invertir en l’equip de Primera Divisió, el qual es va classificar pels quarts de final de la Copa Constitució Valira Seguretat després de guanyar a l’FC Santa Coloma en una tanda de penals.

El projecte de l’equip andorrà, que es va plantejar en principi com una iniciativa molt gran i que competiria en l’àmbit europeu, es troba en un punt molt diferent i contrari, ja que aquesta setmana la direcció va acomiadar a la meitat de la seva plantilla. L’aposta del club per anar liquidant als jugadors és, en principi, per no haver de tenir deutes ni impagaments amb la plantilla.

A més, el principal inversor, amb seu a Londres, va intentar canviar de nom, sense èxit, de l’equip pel de Mavlon FC, però la intenció d’importar 12 jugadors nigerians —perquè a Nigèria sí que existeix un equip amb el nom Mavlon FC— es va veure troncada per qüestions burocràtiques i internes d’administració. En la mateixa línia de canvis en el club que no van arribar a bon port, també està la contractació del tècnic Alejandro Esteve, qui va deixar de banda l’oferta per anar-se’n a la lliga xinesa. D’altra banda, a la complexa situació que viu la plantilla del conjunt andorrà se li suma la recent confirmació de Javi García com a entrenador tècnic, el qual es va incorporar per reemplaçar al valencià Esteve.

Els acomiadaments de Fabio Martins i Michael Badibanga també es van anunciar fa poc temps, així com el nou fixatge: Gabi García. Per la seva part, alguns dels jugadors es plantegen portar la situació a la FIFA per tal de trobar solució, ja que molts no compten amb domicili al Principat per ser jugadors internacionals. Finalment, el Penya Encarnada manté una cinquena posició a la Lliga Multisegur Assegurances i, a hores d’ara, manté en calendari la cita de diumenge contra l’FC Santa Coloma.