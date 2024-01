Espot defensa que els youtubers no tenen la culpa de tots els mals

El cap de Govern, Xavier Espot, va manifestar que els youtubers no tenen la culpa de tots els mals, en relació a la petició del desnonament de la padrina de la parròquia d’Escaldes-Engordany. Ho va exposar durant la celebració de la tradicional Escudella de Sant Antoni de la parròquia, assegurant que al col·lectiu de youtubers, «se’ls fa culpables d’una sèrie de mals que crec que no són d’ells tampoc, sinó d’un conjunt de factors molt més ampli».

Espot va recordar que s’està a l’espera d’una sentència de segona instància que ha de dictaminar si finalment es dona lloc o no el desnonament, i que a partir del moment en què es prengui aquesta decisió, «el Govern veurà si ha de procedir a fer l’acompanyament que correspongui i farem allò que estigui al nostre abast per no deixar a la intempèrie a una persona i encara més, una persona amb una edat avançada i en una situació de vulnerabilitat».

El cap de l’Executiu, va defensar que situacions com aquestes també passen als països veïns, però va confessar que en aquest cas s’ajunta «el punt de vista mediàtic», en tractar-se de ser una persona gran i amb certa vulnerabilitat i que el propietari de l’edifici, exemplifica «una part de la societat que també està molt estigmatitzada». En tot cas, Espot va assegurar que en el suposat cas que s’acabés decretant el desnonament, «no tinc cap dubte que estarem allà per acompanyar i donar la resposta adequada a aquesta persona».