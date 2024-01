La tripulació del Ford #619 puja posicions i s’ubica en el Top15

Albert Llovera-Margot Llobera-Marc Torres van finalitzar el bucle pels voltants d’Al Ula, 612 km dels quals 371 cronometrats, en una gran 15a posició, amb un registre de 4h42’40”. És evident, que se sobreposen al cansament i a la tensió de les darreres setmanes pensant a complir l’objectiu inicial. Acabar el Dakar 2024!

En aquesta antepenúltima etapa la tripulació del camió #619 es va mantenir molt concentrada i amb un ritme regular que els va portar a estar a tot el recorregut prop del top15 de l’etapa. Al final van creuar la línia d’arribada, ubicada a l’assistència d’Al Ula, a l’esmentat 15è lloc, però amb tres rivals que els van superar a la línia de meta per menys de 8’, o sigui que estar entre els 10 millors ha estat molt a prop.

A la provisional se situen a la 17a posició. Millorar posicions en aquest cas és molt complicat tret que els rivals tinguin problemes, les diferències són molt àmplies.

Per la seva part, Llovera va valorar el recorregut d’aquesta desena etapa: «Pistes sots, sorra, pedres i sobretot molta pols, una pols que en alguns moments ens ha dificultat la visibilitat i hem hagut de baixar una mica el ritme. També són complicades les zones de trial, fins a Toni Bou ho tindria complicat. A les zones ràpides també hem corregut molt, quan la pols ens ho permetia. Sens dubte en general una especial amb moltes trampes en què és fàcil quedar-se tirat». A més, va comentar la dificultat que van tenir al final del recorregut: «En els darrers quilòmetres ens hem acumulat molts vehicles de diferents categories. Teníem un ritme molt semblant, ha estat complicat arribar a la meta. Estem molt contents de superar un dia més de competició. L’objectiu és cada cop més a prop».

La 11a etapa, penúltima del Dakar 2024, no serà un passeig cap a l’assistència de Yanbu. L’especial de 480 km és coneguda pel risc extrem que hi ha per als pneumàtics.