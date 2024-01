La Coordinadora de l’Habitatge organitza l’Assemblea General

El pròxim diumenge 4 de febrer se celebrarà la primera Assemblea General de la Coordinadora per un Habitatge Digne. Així ho va explicar a través d’un comunicat a través de les xarxes socials on van detallar que a la trobada s’explicarà l’estructura organitzativa del col·lectiu i com pretenen abordar la lluita per aconseguir un habitatge digne. També es triaran a les persones àrees de treball i que formaran part de la Junta Coordinadora, i es crearà un debat per tal d’exposar els diferents casos que els han arribat i com defensar el dret per l’habitatge.

Des de l’organització van assegurar que «com veieu, no serà fàcil», però que «és el moment de sumar-nos» i «és hora de fer realitat l’organització per la defensa d’un habitatge digne».

Per poder participar en aquesta primera Assemblea General, s’ha d’enviar un correu a [email protected] o un missatge a través del compte d’Instagram (@habitatge_and).