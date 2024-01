Estrasburg rebutja la demanda d'un detingut per alcoholèmia el 2021

El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg ha rebutjat la demanda d'un ciutadà d'Andorra que va ser arrestat al país el 22 de juliol després de donar un resultat positiu de 0,81 g/l a la prova d'alcoholèmia i passar 16 hores detingut. El sol·licitant afirmava que es va tractar d'una detenció «irregular i desproporcionada», així com una violació dels drets humans, tenint en compte que, en la majoria dels casos, conduir en estat d'embriaguesa es castiga amb una pena sense privació efectiva de llibertat. L'home va ser condemnat a una pena d'arrest nocturn durant un mes acompanyada d'una pena de llibertat vigilada durant dos anys, la retirada del permís de conduir durant quatre mesos i una multa de 400 euros.

Des d'Estrasburg s'ha resolt finalment que la demanda del conductor és «manifestament infundada i deu ser desestimada». En aquest sentit, afirmen que «en la mesura que el demandant sosté que la seva detenció va ser arbitrària i no era necessària, el tribunal assenyala que els tribunals interns van considerar que aquesta detenció perseguia el doble objectiu de permetre que l'interessat declari en ple possessió de totes les seves facultats voluntàries i intel·lectuals i que la Policia faci, amb totes les garanties d'un judici just, les diligències processals encaminades a descobrir la veritat». Per tot plegat, el tribunal europeu considera que la detenció va ser «necessària per aconseguir l'objectiu de garantir la compareixença de l'interessat davant un jutge».