Jornada per a sensibilitzar l'assetjament i la desigualtat en l'esport

L'Institut Andorrà de les Dones (IAD), amb col·laboració de l'Andorra Esports Clúster, duran a terme una jornada formativa, anomenada 'Estàs preparat per complir amb la normativa d'igualtat?', amb l'objectiu de conscienciar a totes les empreses i entitats esportives del país sobre l'assetjament i la desigualtat en l'esport.

La secretària general de l'Institut Andorrà de les Dones, Montserrat Ronchera, va explicar ahir que l'objectiu de la jornada no solament consisteix a presentar el marc legal, sinó que les empreses «estiguin sensibilitzades en tema d'assetjament». «A nivell europeu diuen que cada cinc esportistes menors d'edat, un pateix d'assetjament sexual», va detallar Ronchera. Tot i que no siguin dades del país, va incidir en què «la nostra societat no és diferent i pot estar passant».

L'esdeveniment, que es durà a terme el pròxim 1 de febrer al Centre de Tecnificació d'Ordino (CTO), estarà dividit en diferents franges, les quals unes es dedicaran a una part més teòrica, en relació amb la part legal, i una altra més pràctica mitjançant tallers. La secretària general de l'IAD va especificar que la dinàmica de la jornada pretén ser una «cosa informal, però amb una part de reflexió posterior».

Tanmateix, l'esdeveniment compta amb la col·laboració d'altres empreses especialitzades amb la temàtica com Andorra Tarina, Opció RRHH i Equilatera, LAUsuport i BCNResol, i FEDA com a patrocinador, segons informa l'ANA.