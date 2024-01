Andorra Turisme presenta un nou projecte per posicionar el país

Andorra Turisme va presentar ahir ‘Andorra al natural. L’entorn on germinen les idees’, un nou projecte a llarg termini amb el qual vol posicionar el país com a destinació de turisme esportiu, prèmium i de salut i benestar. La iniciativa neix de la mà de National Geographic i pivota sobre dos eixos, per una banda, la innovació, i per l’altra banda, la creació de continguts audiovisuals.

En el marc del treball conjunt per tirar endavant aquest projecte, que neix de la idea de millorar l’impacte del turisme sobre el medi ambient i les persones, s’han identificat sis propostes sobre les quals ara caldrà treballar a llarg termini. El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va destacar que alguns d’aquests projectes necessiten encara més investigació al respecte, altres requereixen socis privats per poder-se materialitzar i uns altres van lligats a segells de país com és el cas de l’Andorra Selected. A més, no hi ha una partida pressupostària específica per a aquest 2024 la qual pugui materialitzar cap d’aquestes propostes. De totes maneres, Budzaku, va comentar que en un termini que oscil·la entre els tres o els cinc anys, els projectes haurien d’estar plasmats.

Els sis projectes sorgits de la feina de sis equips han reflexionat al voltant del turisme esportiu, salut i benestar i prèmium. Durant la presentació que es va dur a terme ahir van explicar que a l’hora de formar els equips van tenir en compte que hi hagués una persona d’Andorra, una altra de l’àmbit acadèmic i innovació i una altra que tingués experiència en l’àmbit en el qual se centrava. Fruit d’aquesta formació han sorgit unes peces audiovisuals que ahir mateix es van començar a difondre als canals de televisió i Youtube de National Geographic o cadena FOX.

En primer lloc, el projecte ‘Ciclisme al natural’, té la idea d’una aplicació mòbil que utilitzi de base altres populars com Garmin o Strava per vincular els visitants amb l’economia local a través, per exemple, d’obsequis. Una altra de les propostes en matèria esportiva és emprar la intel·ligència artificial per proposar itineraris als ciclistes i evitar massificacions.

En el marc del benestar i salut, les dues propostes que es van posar sobre la taula són crear el primer índex mundial de destins turístics saludables, basat en els criteris de l’OMS i el Tractat de Shanghai. Aquest índex no només hauria de servir per analitzar la situació d’Andorra en aquest segment, sinó per comparar-la amb països potencials competidors. Un cop fet això, es crearia ‘SpiderAnd’, una xarxa encaminada a promoure Andorra com a destí de salut amb iniciatives, per exemple, com la promoció d’esdeveniments i activitats que posicionin el país en aquest sector. Una altra de les potes d’aquest turisme de benestar ha de ser treballar perquè el país esdevingui destinació de turisme de benestar holístic per a persones majors de 55 anys.

I des de l’àmbit del turisme prèmium es proposa treballar per captar els anomenats inversors nòmades, és a dir, persones que vulguin combinar la feina amb el turisme i que vinguin acompanyades de les seves famílies. I l’altra de les accions seria reconvertir el patrimoni històric en oferta turística prèmium amb l’objectiu de crear un nou model de turisme d’alta muntanya a Andorra basat en un perfil de visitant més elevat. Així, l’equip de treball aposta per crear ‘Nebula’, una xarxa de turisme prèmium que es dedica a assessorar les bordes i connectar els seus propietaris amb persones que busquen experiències úniques, així com amb proveïdors locals de serveis prèmium.

En definitiva, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va detallar que ‘Andorra al natural’ «és un clar exemple d’allò que denominem la ‘marca Andorra’: un projecte que no només dona a conèixer el nostre país, sinó que també busca aportar valor afegit». Així mateix, el director de publicitat i partnerships de Disney Espanya, Casemiro Romero, va posar en relleu que «hem volgut anar més enllà de la mera documentació i buscar un impacte directe amb la relació entre el turisme, el medi ambient i les persones».