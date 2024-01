259 corredors de 27 països, presents en el Trofeu Borrufa

Per la seva banda, Martin va indicar que «esperem amb il·lusió el Borrufa, un projecte que toca molt de prop el territori i que valorem per ser una aposta que genera valor en l’entorn de la neu, l’esquí i la muntanya».

Tots ells van voler fer valdre aquesta competició que dona als joves participants l’oportunitat d’experimentar una primera aproximació a les competicions internacionals, promovent la companyonia a la vegada que la competitivitat. Ramonet va posar en relleu que la 32a edició del Trofeu Borrufa coincideix amb el 40è aniversari d’Ordino Arcalís, un fet que demostra el «gran arrelament d’aquesta competició amb l’estació». Així mateix, canta va destacar «el caràcter internacional, però a la vegada també molt familiar» de la trobada, per la qual han passat alguns dels millors esquiadors andorrans com Joan Verdú, Àxel Esteve o Candela Moreno, entre molts altres.

Ordino Arcalís acollirà del 22 al 25 de gener el Trofeu Borrufa, la cèlebre competició internacional per a joves esquiadors que enguany arriba a la 32a edició. La cita es va presentar ahir al matí en un acte que va tenir lloc a la Casa de la Muntanya d’Ordino i en el qual hi van participar el secretari d’Estat de Joventut i Esports del Govern, Alain Cabanes; el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta; el director de Comunicació i Marca de MoraBanc, Wiro Martin; la portaveu de la junta de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Meritxell Santuré; i el director de l’estació d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.

Per El Periòdic

