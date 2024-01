‘Sito’ Español engega motors i prepara la pretemporada

Demà tindrà lloc l’inici de la pretemporada de les Andbank GSeries a les instal·lacions del Port d’Envalira, competició en la qual participarà l’andorrà ‘Sito’ Español, que té clar els seus objectius. «Entrenar i intentar posicionar-me entre els millors», així va explicar el pilot la seva meta.

Aquesta és una bona oportunitat pel jove, que després d’acabar subcampió al Beca Rallye Team Spain 2023, ja es prepara per a la següent temporada que donarà el tret de sortida el 8 de març a Lorca, Múrcia.

Per a l’andorrà, no hi ha millor entrenament que escalfar motors i córrer per les AndbankGSeries d’enguany. «Em servirà per entrenar per la temporada 2024, començar a rodar i competir amb tracció davantera ens ajudarà per al següent curs, sobretot pel derrapatge amb alta velocitat», va exposar.

La competició començarà a les 16.00 hores, i es podrà veure un ‘Sito’ Español preparat per sumar quilòmetres i posicionar-se entre els més ràpids.