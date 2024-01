Bartumeu Gabriel va a més a Itàlia amb el seu bon esquí

Ahir es va disputar el segon dia de gegant per a l’equip nacional a Pozza di Fassa, corresponent al Nacional de Letònia. Bartumeu Gabriel va quedar en una 20a posició, confirmant la seva millora després de la lesió amb la segona posició a la segona mànega.

Gabriel va ser 20è amb +1,68 respecte al guanyador, l’austríac Kilian Pramstaller (1.43.70), després d’una primera mànega en què marcava el 30è crono, però una molt bona segona mànega en què era el segon temps i, amb això, guanyava fins a 10 posicions per finalitzar 20è a la cursa. A més, l’andorrà en va marcar 38,65, molt a prop dels seus actuals 37,93 de l’última llista de la FIS, el que dona prova de la seva bona cursa d’ahir.

Així mateix, Àlex Rius va saber lluitar al gegant a la mateixa pista on correrà l’eslàlom, la seva disciplina, per finalitzar 31è, mentre que Àlva Calvo, jove U19 de l’EEBE que està corrent a Pozza amb l’equip nacional, va saber gestionar la cursa per arribar baix i ser 37è. Qui no va poder completar la carrera va ser Xavier Cornella, que havia estat 35è a la primera mànega, però que no ha sortit a la segona a tenir problemes d’esquena.